الجمعة 10-02-2023
الوكيل الاخباري

مقتل مستوطنين اثنين بعملية دهس في القدس واستشهاد المنفذ

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الجمعة، 10-02-2023 05:33 م

مقتل مستوطنين اثنين بعملية دهس في القدس واستشهاد المنفذ

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الوكيل الإخباري - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بعد ادعاء تنفيذه عملية دهس في القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 5 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية.

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وزعمت قوات الاحتلال أنّ الشاب نفذ عملية دهس بمركبته واستهدف مجموعة من المستوطنين في محطة الحافلات بمستوطنة "رامون" المقامة على أراضي بلدتي بيت أكسا وبيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عدة مستوطنين، قبل الإعلان عن مقتل اثنين منهم.

وبحسب ما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ العملية أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة خمسة آخرين، بينهم إصابات حرجة. وطالب مستوطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالرد على العملية.

ولم تؤكد أي جهة رسمية فلسطينية خبر استشهاد الشاب، كما لم تعرف هويته حتى اللحظة، إلا أنّ مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل تظهر الشاب ملقى على الأرض مضرجاً بدمه، كما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الشاب من قرية العيسوية وفي الثلاثينيات من عمره.


واستدعت الشرطة الإسرائيلية تعزيزات إلى المكان فور وقوع العملية، فيما قالت إنّ قائد الشرطة يعقوب شبتاي موجود في المكان لتقييم الوضع الأمني.


وقال موقع الإذاعة الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قرر إغلاق بيت منفذ العملية فورا دون تأخير، فيما قال وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير أنه أوعز للشرطة بنصب حواجز عسكرية عند مداخل قرية العيساوية وتفتيش كل سيارة.


وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، قُتل 7 إسرائيليين على الأقل وأصيب 10 آخرون في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب"، شمالي القدس المحتلة، فيما أعُلن عن استشهاد منفذ العملية خيري علقم، كما وقعت عملية نفذها الفتى محمد عليوات 13 عاما في اليوم التالي وأسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين.

 

العربي الجديد

 




 

 


 

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