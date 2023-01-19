الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي مصري من فتاة أردنية

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون

وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

الخميس، 19-01-2023 11:10 ص

الاحتلال يستهدف مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية "ميثاق" بقنابل الغاز

ظ


الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية – بيت المقدس "ميثاق" في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، بقنابل الغاز.

اضافة اعلان


وقال عميد "ميثاق" المستشار خليل الرفاعي، إن قوات الاحتلال استهدفت مبنى "ميثاق" بوابل من قنابل الغاز، ما أدى إلى تحطم زجاج النوافذ.


وقال الرفاعي "إن هذا الاعتداء على ميثاق هو محاولة لإسكاتنا عن تعزيز الحقيقة الفلسطينية، وفضح زيف الرواية الإسرائيلية".


وأضاف: هذا الاعتداء يهدف إلى كسر إرادة شعبنا ومنع المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال، وهو محاولة فاشلة لم ولن تثنينا عن مواصلة دورنا في فضح زيف الرواية الإسرائيلية.


ودعا الرّفاعي المجتمع الدّولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف أمام واجباتها تجاه استمرار الاحتلال في الاعتداء على المؤسسات الوطنية الفلسطينية، والاعتداء على كلّ ما هو فلسطينيّ. وأكد أنه سيتم توثيق الجريمة لغايات الملاحقة القانونية.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال

====

إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

احتلال 9

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل بينهم صحفي

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين من طوباس

9

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس بعد 40 عاما

اسعاف فف

شهيدان وثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال العدوان على جنين ومخيمها

أخبار متعلقة
احتلال 4

الاحتلال يعتقل شابين من بيت دقو شمال غرب القدس

احتلال 6

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4DAAj0P0GRmdukbL6w9EYeQB5GyUiozSxeienp9Y

الاحتلال يعتقل فتى من القدس المحتلة

صصص

فلسطين .. الحكم على مقدسي والإفراج عن آخرين بشرط الحبس المنزلي

احتلال 6

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

احتلال 999

الاحتلال يقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس