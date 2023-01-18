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الأربعاء، 18-01-2023 10:46 ص

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بينهم أطفال من القدس

احتلال 7


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين بينهم أطفال من محافظة القدس.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام مرار، وقصي مرار، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدنان أبو الهوى، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة الطور بمدينة القدس، وفتشته.


وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال يوم أمس من بلدة العيسوية، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم: أحمد معروف داري (15 عاما)، وهاني علاء داري، وعلي نادر درباس (14 عاما)، وكلاهما يبلغان من العمر 14 عاما، بجانب اعتقال الفلسطيني ‏محمد نضال بشير من جبل المكبر.


وفا


 




 

 


 

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