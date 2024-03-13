الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

مقررة أممية: إسرائيل تجتث الشعب الفلسطيني من جذوره

انتشال 17 شهيدا بمدينة حمد في خان يونس

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء

السير تُحذر بعد وقوع حادثي سير في عمّان - تفاصيل

صحة غزة: الأطفال يعانون مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفير الحليب

قرارات جديدة من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية

قراران جديدان لمجلس الوزراء اليوم

عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

الأربعاء، 13-03-2024 05:40 م

مقررة أممية: إسرائيل تجتث الشعب الفلسطيني من جذوره

2024-638434190283965905-396


الوكيل الإخباري - قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن “إسرائيل تجتث شعبا من جذوره”.

اضافة اعلان


جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، تعليقا على منشور للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) فيليب لازاريني.


وقال لازاريني في منشوره، أمس، إن “عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات”.


وأشارت ألبانيز أن “هذه المجزرة بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية”.


وشارك لازاريني في منشوره رسما بيانيا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
546979_4_1710232672

انتشال 17 شهيدا بمدينة حمد في خان يونس

1054748382

صحة غزة: الأطفال يعانون مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفير الحليب

سلفيت.jpg-f04b95fb-a601-4fce-a201-dd8bbc7ed525

جرافات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في منطقة الراس غرب سلفيت

1710327220729

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

2019_08_25_11_52_33

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

22

مسؤول أميركي: استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي

أخبار متعلقة
3rytOE042unl345D4NBjIcL9uWQqo5HvDNggdkpI

جيش الاحتلال يقر بإصابة 3 جنود في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

1001000

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 50 مليون يورو لوكالة الأونروا

ممم

مظاهرة مؤيدة لفلسطين بنيويورك لـ24 ساعة متواصلة

8897344_1708929798

الأونروا: استمرار القتال يرفع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية بغزة

thumbs_b_c_d1679a5328267041d73930dcfdc41ea5

وزير خارجية أيرلندا: هناك ضرورة للتفكير بإعادة إعمار غزة

11

مفوض الأونروا يتساءل: إلى أين يفر سكان رفح؟