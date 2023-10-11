بلاغٍ عسكري صادر عن كتائب عز الدين القسام

الوكيل الاخباري -أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من استبدال مقاتليها في محوري "عسقلان- زيكيم"، و"صوفا"، ومحاور أخرى في غلاف غزة.



وأوضحت القسام في بلاغٍ عسكري، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة في صوفا.



وقالت كتائب القسام، إنها هاجمت موقعًا للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري.



كما أعلنت القسام، إنها قصفت مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز "آر 160″ .

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