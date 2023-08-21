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الإثنين، 21-08-2023 03:40 م

مواجهات بين فلسطينيي 48 والشرطة الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- تظاهر نحو 400 شخص من فلسطينيي 48، اليوم الاثنين، أمام وزارة المالية في القدس، بعد تجميد تحويل ميزانيات مالية للسلطات المحلية العربية، وتفشي الجريمة في المجتمع العربي.

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وهتف المتظاهرون في وجه وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلين "مستوطن عنصري".


واندلعت اشتباكات في مكان المظاهرة بين ضباط الشرطة والمتظاهرين، منهم عضو الكنيست أيمن عودة الذي تم تسجيله في مواجهة غير عادية مع ضباط الشرطة.


وشارك في المظاهرة أعضاء من السلطات العربية، وأعضاء الكنيست أيمن عودة وعايدة توما سليمان ومنصور عباس. ولدى وصول المتظاهرين إلى مدخل وزارة المالية، اندلعت مواجهة بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.


وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، قرر تجميد تحويل 314 مليون شيكل (85 مليون دولار أميركي) إلى السلطات المحلية العربية، بزعم وجود احتياجات أكثر إلحاحا وأهمية من الاستمرار في تحويل أموال سياسية، في إشارة إلى الميزانيات التي تعهدت بها الحكومة السابقة.

 

بترا

 




 

 


 

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