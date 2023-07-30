المعتقل عمر كميل من جنين يواصل إضرابه لليوم الـ18

الوكيل الإخباري - يواصل المعتقل الإداريّ عمر صادق كميل (50 عاما)، من بلدة قباطية بمحافظة جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (18) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

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وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، إن كميل معتقل منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.



وكان المعتقل كميل قد خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان في شهر أيار/ مايو الماضي، رفضًا للجريمة التي ارتُكبت بحقه، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).



يشار إلى أن المعتقل كميل هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في القدس في كانون الأول/ ديسمبر 2020.



يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية حزيران المنصرم إلى (1132) معتقلًا، وهذه النسبة هي الأعلى منذ 2003، علمًا أن الاحتلال أصدر خلال الشهر الجاري العشرات من أوامر الاعتقال الإداري.

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