الرئيس الفلسطيني ينعى هشام مصطفى

الوكيل الاخباري - نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، هشام مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم في المستشفى الاستشاري برام الله، عن عمر ناهز (77 عاما).

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وأشاد سيادته بمناقب الفقيد، ودوره الوطني ونضاله لخدمة شعبه ووطنه، معربا عن أحر تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



يذكر أن هشام مصطفى كان رئيسا لاتحاد الطلبة في فرنسا، وأمين سر إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" هناك.



وقد شغل مدير مكتب الرئيس محمود عباس في تونس، وبعد العودة إلى فلسطين عُين مديرا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووكيل المساعدات فيها، وأصبح لاحقا أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كما عمل مستشارا لسفارة دولة فلسطين في تونس.

وفا