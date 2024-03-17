الأحد 17-03-2024
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الأحد، 17-03-2024 08:01 م

نتنياهو: لن نترك المدنيين محاصرين في رفح

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ حكومته لن تترك المدنيين المحاصرين في رفح عندما تبدأ هجومها المتوقع على المدينة الواقعة في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.اضافة اعلان


وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد :"لن نفعل هذه (العملية) بينما يبقى السكان محاصرين في أماكنهم في الواقع، سنفعل العكس تماما وسوف نمكنهم من المغادرة".

وزعم أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وبين أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بأكثر ما يستطيع القيام به ضمن القانون الدولي، مؤكدًا أنه يحب القضاء على حماس.

 




 

 


 

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