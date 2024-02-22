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الخميس، 22-02-2024 06:16 ص

3 شهداء ومصابون في عدة غارات على رفح

شهداء6


الوكيل الاخباري - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

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وقالت مصادر إن طيران الاحتلال استهدف منازل في حي الجنينة ومخيم الشابورة ومنطقة المشروع في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
كما دمر طيران الاحتلال مسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح.


وفي وقت سابق، قالت المصادر إن طيران الاحتلال نفذ غارتين قرب بوابة صلاح الدين وخربة العدس في محافظة رفح.


كما نفذ طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط القطاع، بينما قصفت مدفعيته مناطق في خان يونس جنوبه.


 




 

 


 

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