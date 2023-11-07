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الثلاثاء، 07-11-2023 06:24 ص

نتنياهو: هذا شرط وقف اطلاق النار في غزة

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الوكيل الاخباري - فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة بشكل عنيف خصوصاً في الشمال، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه لن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف في مقابلة لشبكة إيه.بي.سي الأميركية "فيما يتعلق بالهدن التكتيكية لساعة هنا وساعة هناك فقد حدث ذلك من قبل".

كما تابع "أعتقد أننا سندرس الظروف ليتسنى إدخال السلع والاحتياجات الإنسانية أو ليغادر محتجزونا فرادى، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النار".

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