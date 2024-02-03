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السبت، 03-02-2024 06:07 ص

نقل شابين من يعبد أفرج الاحتلال عنهما إلى المستشفى

اسعاف ٢


الوكيل الاخباري - نقل الشابان أسعد وحسني عمرو، من بلدة يعبد غرب جنين، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما الاحتلال من البلدة عند منتصف الليلة، واعتدى عليهما بالضرب المبرح.

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وأفاد أحد أقارب المعتقلين المحررين لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما واعتدت عليهما بالضرب المبرح لعدة ساعات، ومن ثم وضعتهما في أحد كروم الزيتون شرق البلدة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود كسر في كتف حسني أدخل على إثره إلى غرفة العمليات، فيما وضع أسعد تحت المراقبة لمدة 24 ساعة حيث يعاني من رضوض في أنحاء جسمه.


يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمرو عند منتصف الليلة، بعد اعتراض مركبة كانا يستقلانها وسط البلدة.


 




 

 


 

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