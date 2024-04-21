الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

شهادة ميلاد لطفل أردني يحمل إسم "السنوار" تتصدر مواقع التواصل

للأردنيين .. شواغر تعليمية في الخليج العربي

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلة الشخصية - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فجر اليوم .. 16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على رفح

هنية: في حال اجتياح رفح شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة

وفيات الاحد 21/ 4/ 2024

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد

مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة /77 تعود إلى الأردن

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد

الأحد، 21-04-2024 06:21 ص

هنية: في حال اجتياح رفح شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة

999


الوكيل الاخباري - حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، من إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية فصائل المقاومة على الأرض.اضافة اعلان



وفي مقابلة أجراها هنية مع وكالة الأناضول على هامش زيارته التي يجريها إلى تركيا، قال "من الواضح جدا أن العدو الإسرائيلي لديه قرار بأن يستبيح كل نقطة وكل مكان وكل مدينة في غزة، لا سيما أنه يتحدث عن رفح منذ شهور".


وبشأن موقف واشنطن من الاجتياح، أوضح أن "الموقف الأميركي مخادع، وحديثهم عن أنهم بحاجة لرؤية خطط تجنب حدوث أذى للمدنيين، ما هو إلا عملية خداع".

وتابع "أما إذا قرر العدو الإسرائيلي أن يذهب إلى رفح، فإن أيضا شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، والمقاومة في رفح هي أيضا مستعدة لتدافع عن نفسها وتتصدى للعدوان، وتحمي نفسها وشعبها".

ودلل هنية على ذلك بقوله "كل المدنيين الذين قتلوا بغزة، استشهدوا بالأسلحة والصواريخ الأميركية وبالغطاء السياسي الأميركي".

وختم "نحن نحذر من الدخول إلى رفح، لأن هذا قد يسبب مذبحة كبيرة ضد شعبنا الفلسطيني".





 




 

 


 

إقرأ ايضا
تفجير

فجر اليوم .. 16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على رفح

قصف غزة 29-10.jpg-cba482d2-06c2-4808-a3b9-3b32af12a78e

مظاهرات محلية في بريطانيا ضد العدوان على غزة

1713637937186

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بانتخابات مبكرة وعودة الأسرى من غزة

1713635840467

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

main_image6623f765ba266

السلطات الفرنسية تستدعي ناشطة داعمة لفلسطين

قصف غزة 29-10.jpg-cba482d2-06c2-4808-a3b9-3b32af12a78e

الاحتلال يدمر أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

أخبار متعلقة
توغل1

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ الاستعداد لشن عملية برفح

شهداء6

ارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل برفح

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

المقاومة تقصف عسقلان والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط الشفاء

thumbs_b_c_29bbc58c69deba52e2f44abfecf884e7

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين من أصل 8 أطلقت باتجاه أسدود

رفح

32 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح

كك

سيناتور أميركي يدعو للتحقيق في إدارة نتنياهو للحرب