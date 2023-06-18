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الأحد، 18-06-2023 12:44 م

"هيئة الأسرى": إرجاء إضراب الأسرى الإداريين للشهر المقبل

ظ


الوكيل الاخباري - قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إرجاء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان مقررا اليوم الأحد، حتى الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن التأجيل يأتي من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالب الأسرى والموافقة عليها من قبل إدارة السجون، وفي حال لم يتم التجاوب معهم، سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية الشهر المقبل.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قد قررت، يوم أمس، إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار مع إدارة السجون، بعد الاستجابة لبعض المطالب، خلال الجلسة التي عقدت مؤخرا، وتعليق الإجابة عن المطالب الأساسية، حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل.

وأكد الأسرى أن هذه الفرصة تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، معربين عن استعدادهم الدائم والجاهزية العالية للحفاظ على حقوقهم.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1083، بينهم ثلاث أسيرات، و19 طفلا، من مجمل نحو 5000 أسير يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.

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وفا


 




 

 


 

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