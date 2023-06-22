هيئة الأسرى: الاحتلال ما زال يحتجز 11 جثمانا لشهداء

الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت تحتجز 11 جثمانا من جثامين شهداء الحركة الأسيرة، بعد تسليم الشهيد محمد ماهر تركمان من جنين، الذي ارتقى في 14 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

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وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد تركمان بعد 10 أشهر من احتجازه، مشيرة إلى أنها فرضت شروطا في غاية الصعوبة، منها تحديد 25 شخصا لحضور الدفن.



ولفتت إلى أنه تم دفن جثمان تركمان في قرية جديدة المكر بأراضي الـ1948 – مسقط رأس والدته- وقد كان شرطا من شروط تسليم الجثمان أن يكون الدفن بأراضي الـ48.



والشهداء الذين ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم، هم:

أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ 2018، وفارس بارود منذ 2019، ونصار طقاطقة منذ 2019، وبسام السايح منذ 2019، وسعدي الغرابلي منذ 2020، وكمال أبو وعر منذ 2020، وسامي العمور منذ 2021، وداود الزبيدي منذ 2022، وناصر أبو حميد منذ العام المنصرم 2022، وخضر عدنان منذ الـ2 من أيار 2023.



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