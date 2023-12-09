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السبت، 09-12-2023 10:41 م

مسؤول أميركي مستقيل يندد ببيع الأسلحة للاحتلال

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الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" عن المسؤول المستقيل من وزارة الخارجية الأميركية جوش بول قوله إن بيع أسلحة للاحتلال يجعل واشنطن متواطئة في جرائم حرب بقطاع غزة.

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وأضاف أن مبيعات الأسلحة تشكك بمصداقية الدعوات الأميركية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.


واستقال بول بعد أقل من أسبوعين على بدء الحرب على غزة احتجاجا على زيادة إمدادات الأسلحة للاحتلال وذلك بعدما أمضى أكثر من 11 عاما في وظيفته التي نسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية.


وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الإدارة الأميركية اليوم السبت استخدام صلاحيات الطوارئ لبيع آلاف من قذائف الدبابات لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.

 




 

 


 

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