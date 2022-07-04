واشنطن تكشف عن نتائج تحقيقاتها في عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن محققين مستقلين لم يتوصلوا إلى نتيجة حاسمة فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعد أن أجروا فحصا جنائيا مفصلا.



وخلص المنسق الأمني الأميركي، في تلخيصه لنتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، إلى أن رصاصة أُطلقت من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة على الأرجح عن قتلها لكنه لم يجد سببا للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدا.

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