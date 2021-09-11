وزير الاحتلال : أحد الفلسطينيين اللذين مازالا هاربين قد يكون وصل الضفة الغربية

الوكيل الإخباري-نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، عن وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال عومر بارليف القول إن أحد السجينين الفلسطينيين اللذين ما زالا هاربين من سجن جلبوع يعتقد أنه تمكن من الوصول إلى الضفة الغربية.

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وأضاف أن ثاني الفلسطينيين "يمكن أن يكون على أي من جانبي الخط الأخضر".

جاء ذلك عقب اعتقال أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الأسبوع الماضي من سجن جلبوع.

وذكر متحدث أن رئيس الأركان لدولة الاحتلال عقد جلسة لتقييم الوضع مع قائد المنطقة الشمالية في الشرطة ومندوبي الشاباك وحرس الحدود ومصلحة السجون وقادة الوحدات الخاصة.



وقال رئيس الأركان لدولة الاحتلال "هناك تداعيات إقليمية وفي جبهات أخرى نتيجة لحادث الهروب من سجن جلبوع ونستعد لكل السيناريوهات".



ونقل متحدث عن قيادة كتائب القسام أنها قررت أن أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير السجناء الفلسطينيين المقبوض عليهم.

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