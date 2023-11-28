وزير الخارجية الإيراني: المقاومة الفلسطينية لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها

الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن حركة حماس تسيطر على مجريات الأمور في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على الحرب الإسرائيلية على غزة.

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وقال عبد اللهيان، في تصريحات تلفزيونية، إن "قادة حماس والجهاد الإسلامي أكدوا أن 10 إلى 12 في المئة فقط من مخزون السلاح لديهم تم استخدامه حتى الآن"، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية كما توعّدت.



وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أمس الاثنين، أن اتفاق تمديد الهدنة ليومين إضافيين سيتضمن "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".