وزير المالية الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية للأونروا

الوكيل الاخباري - قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وقال في منشور على منصة "إكس"، "لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين".

اضافة اعلان



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأونروا كانت تحظى بعدد من الامتيازات من بينها "الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة، والحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفر على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود".



وتشن إسرائيل حملة ضد الأونروا، بدأت باتهام عدد من موظفيها في غزة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما دفع العديد من الدول الغربية إلى تعليق تمويلها للمنظمة الأممية.