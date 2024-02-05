بنك إسرائيلي يجمد حساب أونروا

الوكيل الاخباري - قرر بنك لئومي الإسرائيلي تجميد حساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بتورط الوكالة الأممية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

اضافة اعلان



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن البنك (خاص تمتلك إسرائيل 14% من أسهمه) اتخذ هذا القرار غير المعتاد في أعقاب التقارير التي تحدثت عن تورط موظفين في الأونروا في الهجوم ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



وأعلن البنك عن القرار في رسالة بعث بها إلى أونروا، مشيرا فيها إلى أن القرار اتخذ جراء ازدياد تدفق الأخبار المتعلقة بأنشطة الأونروا التي نشرت في الأيام الأخيرة، ووجود اشتباه حقيقي في استخدام غير قانوني لأموال الوكالة ضد إسرائيل، وفق الصحيفة.



ويدعي البنك أنه لاحظ مؤخرا عددا كبيرا من الأنشطة المالية غير العادية للوكالة عبر البنك، بحسب الصحيفة.



وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.