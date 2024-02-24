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السبت، 24-02-2024 02:05 م

وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات باريس بشأن الأسرى كانت جيدة

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن هناك طريق يجب قطعه في المحادثات.

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كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل أن الاتفاق في باريس تم على خطوط عريضة جديدة.


وقالت المصادر إن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.


وبدأت أمس الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع.


 




 

 


 

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