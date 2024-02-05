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الوكيل الاخباري
 

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صحيفة تفجر مفاجأة حول صفقة وقف الحرب في غزة

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى إن "المفاوضات ليست عالقة ولكنها نشطة للغاية.

واضاف وفقا لموقع يديعوت احرنوت "لا يوجد ضوء أخضر بعد وعلينا التحلي بالصبر".

 سنحصل على إجابات. الوسطاء يعملون على مدار الساعة ." وبحسب قوله، فإن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لم يعط بعد الضوء الأخضر لبدء المفاوضات، لكن الأطراف تجري محاولات للاتفاق على النقاط التي توجد فيها فجوات.

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