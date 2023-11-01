وسم غزة مقبرة الغزاة يتصدر … ونشطاء: زوال الاحتلال اقترب

الوكيل الإخباري -

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تصدر وسم #غزة_مقبرة_الغزاة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن ومختلف الدول العربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد خطاب نشر مساء أمس للناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة.وعبر النشطاء والمتفاعلين عن تضامنهم الكامل مع سكان غزة، ودعمهم للمقاومة التي خلخلت حصون الاحتلال بعملياتها العسكرية في غزة والأراضي المحتلة.وأضافوا أن غزة ستكون الشاهد على نهاية الاحتلال الغاشم، وان زوال اسرائيل قد اقترب.وادانوا مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال أمس، والتي ارتقى فيها 400 شهيد وجريح كحصيلة أولية، مطالبين المجتمع الدولي للتحرك ووضع حد لغطرسة وعدوانية الاحتلال.وتمكنت المقاومة في غزة، يوم أمس من قتل 11 جنديا اسرائيليا خلال توغل آليات الاحتلال في القطاع، كما دمرت المقاومة عددا من الآليات العسكرية، وقصفت تل ابيب برشقات صاروخية.