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الخميس، 23-02-2023 06:39 ص

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

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الوكيل الإخباري - توفي رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع مساء الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس.

وولد أحمد قريع في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968.

وأسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008).

كما تولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.

وتقلد منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في أغسطس/آب عام 1989، وكان عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وزير اقتصاد وصناعة
وعُين وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996)..

وكان عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس، في أول انتخابات تشريعية فلسطينية والتي جرت في يناير/ كانون الثاني 1996، وانتخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2003.

كما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ أكتوبر 2003 وحتى مارس آذار 2006.

عضو في منظمة التحرير
وتولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009.

وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وعين رئيسا لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني.

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