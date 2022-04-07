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الخميس، 07-04-2022 04:01 م

وقفة دعم للمعتقل أحمد مناصرة والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري-شارك العشرات من الطلبة الفلسطينيين بوقفة احتجاجية في جامعة تل أبيب دعما للمعتقل أحمد مناصرة، الذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو في عمر الـ13 عقب إطلاق النار عليه وابن عمه حسن، الذي استشهد على الفور.

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وندد المشاركون في الوقفة بسياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، دون أي مراعاة للقوانين الدولية.


وقال الحراك الطلابي الفلسطيني في الجامعة، في بيان له، "نحن الطلاب والطالبات العرب الفلسطينيين في جامعة تل ابيب- الشيخ مونس، جزء حي وفاعل من نضال الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده ضد الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله، ولطالما كانت الحركة الطلابية عماد الفعل الثوري الفلسطيني".


وأضاف: "رأينا كيف تم التحقيق مع الطفل أحمد مناصرة، بطريقة فظة، وبشعة، تخالف كل القوانين الدولية، وبات اليوم يعاني من ظروف صعبة بعد 7 سنوات من التعذيب النفسي، والجسدي والعزل الانفرادي، وضياع الطفولة".


وتابع الحراك: "هي تظاهرة تلاحم وتضامن مع أحمد، وجميع أطفال فلسطين الأبطال الذي يقبعون في سجون الاحتلال، لنسمع صوتنا في وجه منظومة القمع، ولنؤكد عدالة وأخلاقية نضالنا الوطني في سبيل تحرير شعبنا من نير الاحتلال والظلم".

 

وفا

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