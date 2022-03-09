الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل شرق يطا

الوكيل الإخباري-أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بوقف البناء في ثلاثة منازل شرق يطا، جنوب الخليل.

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وأكد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "ام الدرج" البدوي شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في ثلاثة منازل تعود للمواطنين الفلسطينيين: عطا الله يوسف الكعابنة، وسلامة علي الاتيمين، ومحمد ابراهيم الاتيمين.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع الاهالي في تلك المناطق من البناء وتحرمهم من الخدمات العامة، وتستهدف البنية التحتية بشكل دائم لتعميق معاناتهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح توسعة الاستيطانية.



وفا

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