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الأربعاء، 09-03-2022 02:58 م

هيئة الأسرى توثق شهادة شابين تعرضا للضرب المبرح أثناء اعتقالهما

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الوكيل الإخباري-وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادة لشابين تعرضا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالهما.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الشاب علي أبو زلطة (18 عاماً) من مدينة الخليل تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله من قبل جيش الاحتلال بعد مداهمة منزله الساعة الخامسة فجراً، وتم تقييده بقيود بلاستيكية واقتياده الى "سجن عوفر".

أما الأسير أسامة زكريا (22 عاما) من بلدة عناتا، اعتقلته قوة كبيرة من جيش الاحتلال الساعة الثالثة فجراً، واقتادته الى مستوطنة "عناتوت" وبقي لمدة 5 ساعات متواصلة، لتقتاده بعد ذلك الى "تحقيق عوفر"، وثم نقلته بعد ذلك الى مركز تحقيق "عتصيون" وبقي لمدة 11 يوما ومن ثم مرة أخرى إلى "سجن عوفر".

وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها أبناء شعبنا خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: إن هذا الأسلوب المتبع "يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان".

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