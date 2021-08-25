الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 03:17 م

وقفة دعم واسناد للأسرى المضربين في الخليل

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الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين ، ولجان أهالي الأسرى بمحافظة الخليل اليوم الأربعاء، وقفة اسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وذلك أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في بلدة حلحول شمال الخليل.

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واستنكر المشاركون في الوقفة ما يجري بحق الأسرى المضربين من انتهاكات جسيمة وعقوبات وإهمال طبي متعمد وتنكيل، وقدموا شكوى خطية باسم الأسرى المضربين ولجان الأسرى، إلى مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين.


واستعرضت المذكرة جملة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وطالبت برفع العقوبات والمعاناة عنهم والاستجابة إلى مطالبهم، وكذلك رفع مطالب الأسرى المضربين إلى المنظمات الدولية والحقوقية.

 

المصدر : وفا 

 

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