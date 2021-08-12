فلسطين .. الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينيا من الضفة، بينهم اسير محرر افرج عنه قبل يومين، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 16 عاما.

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ففي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين: مؤيد موفق بهجت (21 عاما)، ومصعب (19 عاما)، بعد أن داهمت منزلهما، في مدينة طوباس.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا، ما زال مجهول الهوية، واستولت على مركبته، خلال اقتحامها قرية أم الريحان جنوب غرب جنين.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر حمزة عبد ربه المشني الحلايقة، من بلدة الشيوخ، وكانت قد أفرجت عنه قبل يومين بعد قضائه 16 عاما في الأسر، وعماد يعقوب أبو تركي ونجله يعقوب، من قرية حدب الفوار، وعبد الله يوسف شريتح من بلدة يطا.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطينيين، وهم: محمد فتحي عايد حمايل، ومحمد عوض داوود، من بلدة بيتا، وسلوم جودة من مخيم عسكر الجديد.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ناصر عواد (28 عاما) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.

المصدر : وفا