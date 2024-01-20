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السبت، 20-01-2024 03:24 م

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري-  استشهد 10 فلسطينيين ، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، بارتقاء أربعة شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.


وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالا.


فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 3 شهداء، جراء قصف استهدف أنحاء متفرقة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي.


وتستهدف طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، محيط مستشفى الأمل في خان يونس، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

 

وفا


 




 

 


 

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