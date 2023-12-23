ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 99

الوكيل الاخباري - أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 99 صحفيا، بعد ارتقاء الصحفي محمد خليفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب "إسرائيل" على غزة هي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل استشهاد أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.



وبينت أن أغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الشهداء جراء الحرب هم من الفلسطينيين.