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الأحد، 24-12-2023 09:05 ص

حماس تستنكر ادعاءات الاحتلال بالعثور على أسلحة في مدرسة في مدينة غزة

نن


الوكيل الاخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس ادعاءات الاحتلال المتعلقة بالعثور على أسلحة في مدرسة بمدينة غزة. 

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وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء أمس السبت إن إدعاء المتحدث باسم جيش الاحتلال العثور على أسلحة في مدرسة بمدينة غزة هو استمرار لنهج الكذب والتضليل الذي يمارسه الاحتلال.


وأكدت أن ذلك يأتي في سياق التبرير لعدوانه وقتله المدنيين الأبرياء وحربه التدميرية التي طالت كافة البنى والمرافق المدنية في قطاع غزة.


وتابعت: "وهو تعبير عن إفلاس جيش الاحتلال وفشله أمام أبطال كتائب القسّام والمقاومة المستمرة في إيقاع جنوده المهزومين بين قتيل وجريح".


 




 

 


 

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