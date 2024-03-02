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السبت، 02-03-2024 06:05 ص

17 شهيدا في قصف الاحتلال 3 منازل في جباليا ودير البلح

شهداء٤


الوكيل الاخباري - ارتقى 17 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات، إثر استهداف قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة.

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وأكدت مصادر أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عدا عن عشرات الجرحى، وإلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.


وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي 70 شخصا، وأنه تم نقل شهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني كشف مصير من كانوا في المنزل، وسط حديث عن مجزرة.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.


 




 

 


 

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