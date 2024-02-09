20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري - أدى 20 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن نحو 20 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ووسط إجراءات عسكرية مشددة، حيث نشرت قوات الاحتلال عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية.



وحسب الأوقاف الإسلامية، فقد قامت قوات الاحتلال بفحص الهويات الشخصية للمواطنين المقدسيين، ومنعت المئات منهم من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأكبر الذي يؤدي فيه المصلون صلاة الجمعة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



بترا