12 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - أدى 12 ألف فلسطيني فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.



وأقامت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، تزامنا مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.



كما منعت قوات الاحتلال المصلين من الصلاة في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي.

