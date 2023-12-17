الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة: الحوامل والمرضعات بغزة يواجهن خطر الموت

الأمن العام : مركبات مدنية وكاميرات مراقبة لرصد مخالفات السير

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال

الاحتلال يزعم اكتشاف نفق في قطاع غزة

297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

التنمية تطلق مبادرة "قوّ فرصتك" لتوفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية

مجلس محافظة المفرق: نسبة إنجاز المشاريع للعام الحالي متدنية

لابيد: يجب الإطاحة بنتنياهو

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي في شمال غزة

عاجل

297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

الأحد، 17-12-2023 08:00 م

297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

w1sJ1


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ 505 منذ مطلع العام الجاري.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إن من بين الشهداء 111 طفلا، أما بعد السابع من أكتوبر الماضي فبلغت حصيلة الشهداء 297، بينهم 70 طفلا.


وخلال العام الماضي، بلغ عدد الشهداء 224 فلسطينيا، منهم 53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال

0414

الاحتلال يزعم اكتشاف نفق في قطاع غزة

11

لابيد: يجب الإطاحة بنتنياهو

qJXUhVmYpsvhbs2NaAvFqE0gp4Li68FoWmpEeEqg

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي في شمال غزة

4141

بالفيديو.. القسام تدمر دبابة إسرائيلية وسط قطاع غزة

طوفان-غزة-قصف-دخان-كثيف100-3

عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت في غزة

أخبار متعلقة
rLZEKknKSJYJxppUAYrl6XHEbvBh3wkeu3ogtI0c

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في جنين الى 6 منذ صباح اليوم

ن

273 شهيدا بالضفة منذ إعلان الحرب على غزة

08878

اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

thumbs_b_c_38fea5c01acf426145c142b4575f08b8

260 فلسطينياً اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

17589825_0-516-960-540

ارتفاع عدد شهداء مخيم طولكرم بالضفة إلى 6

رأي-القدس-10-730x438

تطورات اليوم الـ44 من طوفان الأقصى وعدوان الاحتلال على غزة