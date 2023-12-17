297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ 505 منذ مطلع العام الجاري.

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وقالت الوزارة في بيان إن من بين الشهداء 111 طفلا، أما بعد السابع من أكتوبر الماضي فبلغت حصيلة الشهداء 297، بينهم 70 طفلا.



وخلال العام الماضي، بلغ عدد الشهداء 224 فلسطينيا، منهم 53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية.

