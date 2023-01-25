3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

الوكيل الإخباري- أصيب 3 شبان، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت، عقب اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، تخلله اعتقال شاب.

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وأفادت مصادر طبية في مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم ، بأن ثلاث إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى المستشفى، تركزت في الأطراف السفلية، ووصفت حالة المصابين بالمستقرة، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق، وجرت معالجتهم ميدانيا.



وأضافت مصادر لـ"وفا"، بأن وحدة خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" اختطفت الشاب أحمد عزت جابر (24 عاما)، بعد اقتحام منزله بصورة وحشية برفقة الكلاب البوليسية.

وفا