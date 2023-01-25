الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سوليدار

العزام: مساعٍ مُبشرة بمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

الإفتاء توضح حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

اليابان: إلغاء 151 رحلة جوية بسبب الثلوج

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك

الأربعاء، 25-01-2023 12:49 م

3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

اسعاف 5


الوكيل الإخباري- أصيب 3 شبان، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت، عقب اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، تخلله اعتقال شاب.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم ، بأن ثلاث إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى المستشفى، تركزت في الأطراف السفلية، ووصفت حالة المصابين بالمستقرة، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق، وجرت معالجتهم ميدانيا.


وأضافت مصادر لـ"وفا"، بأن وحدة خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" اختطفت الشاب أحمد عزت جابر (24 عاما)، بعد اقتحام منزله بصورة وحشية برفقة الكلاب البوليسية.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لالالالا

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

رفح

إغلاق معبر رفح أمام المسافرين الخميس

اقصى

مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

غف

"بن غفير" متحدياً: سأواصل اقتحام الأقصى

احتلال 99

الاحتلال يعتقل شابين من سلواد شرق رام الله

هدم2

الاحتلال يشرع بعمليات هدم منازل في أريحا

أخبار متعلقة
الاحتلال4

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين شمال طولكرم

11202219164944252570492

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

eeee

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

احتلال 1

الاحتلال يعتقل فتى من طولكرم

YvlcU

الاحتلال يقيم نقطة مراقبة عسكرية فوق خزان مياه جبارة جنوب طولكرم