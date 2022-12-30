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35 إصابة واعتقال فتى خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

الجمعة، 30-12-2022 10:26 ص

35 إصابة واعتقال فتى خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

اسعاف ف


الوكيل الاخباري -أصيب 35 فلسطينيا واعتقل فتى خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس صباح اليوم الجمعة.

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وكانت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة بينها وبين عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.


وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن ٣٥ فلسطينيا أصيبوا خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.


وأشار إلى أن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما مسعف متطوع إغاثة طبية بالظهر، والثاني رصاصة بالصدر، كما أصيب اثنين من الفلسطينيين بشظايا الرصاص الحي بالرقبة، و آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم، مع كسر بالقدم، ونقلوا جميعهم لتلقي العلاج إلى المستشفى.


وأضاف جبريل إن 25 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واخر بقنبلة غاز بالرأس، بالإضافة إلى 4 إصابات بالشظايا، وتم تقديم العلاج الميداني لجميع المصابين.


وذكرت مصادر أمنية لــ"وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها الفتى أحمد المصري (١٧ عاما)، الذي كان متواجدا بالمنزل المحاصر.

وفا


 




 

 


 

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