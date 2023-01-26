4 إصابات بالرصاص إحداها خطيرة في مواجهات شمال البيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إصابة 4 شبان، حالة أحدهم خطيرة، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

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وذكرت الصحة الفلسطينية، أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرون في مناطق مختلف من أجسادهم، ونقلوا جميعا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين ومخيمها.



وخرج عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت في مسيرة باتجاه حاجز "بيت إيل" العسكري، المقام على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاههم.

وفا

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