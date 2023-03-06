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الإثنين، 06-03-2023 11:31 ص

4 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنوب أريحا

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الوكيل الإخباري- أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الاثنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.
وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال صورت منزل الأسير ماهر شلون (44 عاما)، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.


واعتقلت قوات الاحتلال الأسير شلون خلال اقتحام المخيم، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما) من المخيم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال.


وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.


وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.


واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، حيث عاثت خرابا بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

 




 

 


 

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