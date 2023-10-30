4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري -

أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، اليوم الإثنين، استشهاد الشابين وئام اياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين من مخيم جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على جنين ومخيمها، إلى أربعة شهداء.

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وكان مدير مستشفى جنين الحكومي، أعلن الليلة، استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).





وأصيب 9 آخرون، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.



وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.



وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.







وفا