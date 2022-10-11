الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 12:39 م

50 أسيرا فلسطينيا يواصلون إضرابهم عن الطعام

سجون


الوكيل الإخباري - يواصل 50 أسيرا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلين إداريين، ومحكومين.

اضافة اعلان


وأفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حسن عبد ربه الثلاثاء، بأن تدهورا طرأ على صحة الأسير كنعان كنعان المضرب عن الطعام منذ 17 يوما، الذي يعاني من تقيؤ مصحوب بالدماء، وانخفاض ملحوظ في الوزن، ويرفض الاحتلال نقله إلى المستشفى ويبقي على احتجازه في معتقل عوفر.


وأشار إلى قرار الأسرى في معتقل "نفحة" ارجاع وجبتي الطعام اليوم الثلاثاء، إسنادا للأسرى المضربين.


وانضم يوم الأحد 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم السابع عشر، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.


وقال عبد ربه: إن الأسرى الـ 30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم، لافتًا إلى أن الأسير جهاد شريتح من بين هؤلاء الأسرى تراجعت حالته الصحية، ويعاني من تقيؤ مصحوب بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.


وعن الأسرى الـ 20 المنضمين الى الإضراب، قال عبد ربه "إن من بينهم 10 أسرى في سجن النقب، و10 آخرون في عوفر، بينهم 5 معتقلين إداريين.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6f5a2f926acaa851135e227514079d10

مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي

اسعاف فف

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بيت لحم

الق

شرطة الاحتلال في حالة تأهب قصوى في القدس

سجون

900 معتقل فلسطيني يعيدون وجبات الطعام للاحتلال

احتلال9

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

احتلال 99

الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

أخبار متعلقة
3مواجهات.jpg-303d2dc1-dc20-4c8a-8421-811e11ddde32

إصابة 4 طلبة بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال محيط مدرسة العيسوية

احتلال 1

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

اسعاف فف

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

LWSfo

طوباس: الاحتلال يخطر بهدم منشآت في الرأس الأحمر

download

اهمال طبي متعمد بحق المعتقلين في عيادة سجن "الرملة"

ssss

فلسطين .. وقفة جماهيرية حاشدة أمام مقر الصليب الأحمر في أريحا إسنادا للأسرى