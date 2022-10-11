50 أسيرا فلسطينيا يواصلون إضرابهم عن الطعام

الوكيل الإخباري - يواصل 50 أسيرا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلين إداريين، ومحكومين.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حسن عبد ربه الثلاثاء، بأن تدهورا طرأ على صحة الأسير كنعان كنعان المضرب عن الطعام منذ 17 يوما، الذي يعاني من تقيؤ مصحوب بالدماء، وانخفاض ملحوظ في الوزن، ويرفض الاحتلال نقله إلى المستشفى ويبقي على احتجازه في معتقل عوفر.



وأشار إلى قرار الأسرى في معتقل "نفحة" ارجاع وجبتي الطعام اليوم الثلاثاء، إسنادا للأسرى المضربين.



وانضم يوم الأحد 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم السابع عشر، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.



وقال عبد ربه: إن الأسرى الـ 30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم، لافتًا إلى أن الأسير جهاد شريتح من بين هؤلاء الأسرى تراجعت حالته الصحية، ويعاني من تقيؤ مصحوب بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.



وعن الأسرى الـ 20 المنضمين الى الإضراب، قال عبد ربه "إن من بينهم 10 أسرى في سجن النقب، و10 آخرون في عوفر، بينهم 5 معتقلين إداريين.

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