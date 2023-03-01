الأربعاء 01-03-2023
الوكيل الاخباري

تنقلات واسعة في الأمن العام - أسماء

رئيس مجلس النواب يعتذر عن رعاية أي فعالية خاصة

مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

ولي العهد يطلع على خدمات شركة متخصصة في الحلول المالية

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط تدعي أنها منصات لتقديم الدعم الحكومي

السياحة تدعو الراغبين بالالتحاق بدورات ادلاء السياح لمراجعتها

الملك يحيي أفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية

636 اعتداء للاحتلال على الفلسطينيين شباط الماضي

التعامل مع 1350 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

إغلاق 81 صفحة ومجموعة تنتحل اسم وزارة التنمية وصندوق المعونة

الأربعاء، 01-03-2023 03:41 م

636 اعتداء للاحتلال على الفلسطينيين شباط الماضي

2202328111335507255298


الوكيل الاخباري- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين نفذوا 636 اعتداء خلال شهر شباط الماضي.

اضافة اعلان


وتراوحت الاعتداءات بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.
وبينت الهيئة، في تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بـ253 عملية اعتداء، تليها جنين بـ114 اعتداء، ثم رام الله بـ43 اعتداء.


وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان "إن حكومة الاحتلال كشفت عن وجهها الحقيقي برعاية المستوطنين، وتقديم الحماية لهم، أثناء موجة الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها مليشيات المستوطنين في قرى جنوبي نابلس، وتحديدا في قرية حوارة هذا الأسبوع، والتي خلفت شهيدا في قرية زعترة، إضافة إلى أكثر من 260 إصابة معظمها في حوارة".


وأضاف أن منزلا مسكونا أحرقه المستوطنون بالكامل في حوارة، إضافة إلى حرق جزئي لـ9 منازل، وإحراق منزلين قيد الإنشاء، وكذلك خلفت موجة الاعتداءات إحراق 27 سيارة قانونية، وكذلك أدت هذه الاعتداءات إلى تحطيم زجاج 36 منزلا وتحطيم 10 مركبات.


وأشار إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 271 اعتداء، تخللها محاولتهم إنشاء 5 بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة.


وأصدرت سلطات الاحتلال في شباط الماضي، 66 إخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، تراوحت بين إخطارات للهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، وإخلاء بحجة التدريبات، تركزت معظمها في محافظة جنين بـ31 إخطارا، وسلفيت بــ9 إخطارات.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظظظ

الاحتلال يخطر مقدسيا بإخلاء منزله في واد قدوم بسلوان تمهيدا لهدمه

ههه

الاحتلال يشرع بهدم مساكن بمنطقة حمصة في الاغوار

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من العيسوية

ت

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

احتلال 1

الاحتلال يقتحم مسلية والزبابدة جنوب جنين

أخبار متعلقة
ظظظظ

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع العقبة سيؤكد قرارات الشرعية الدولية

ف

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء

اض

الإضراب الشامل يعم فلسطين تنديدا بمجزرة نابلس

3715b371530b92df4e7b27a9cdfa16e2

الاحتلال يعتقل شابا من فقوعة

cbaa395bd2cd41a262d27a23e2ce5572

بعد 5 سنوات من اعتقالهم .. الاحتلال يحكم على أربعة أسرى مقدسيين

ووووو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس