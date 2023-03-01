636 اعتداء للاحتلال على الفلسطينيين شباط الماضي

الوكيل الاخباري- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين نفذوا 636 اعتداء خلال شهر شباط الماضي.

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وتراوحت الاعتداءات بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

وبينت الهيئة، في تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بـ253 عملية اعتداء، تليها جنين بـ114 اعتداء، ثم رام الله بـ43 اعتداء.



وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان "إن حكومة الاحتلال كشفت عن وجهها الحقيقي برعاية المستوطنين، وتقديم الحماية لهم، أثناء موجة الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها مليشيات المستوطنين في قرى جنوبي نابلس، وتحديدا في قرية حوارة هذا الأسبوع، والتي خلفت شهيدا في قرية زعترة، إضافة إلى أكثر من 260 إصابة معظمها في حوارة".



وأضاف أن منزلا مسكونا أحرقه المستوطنون بالكامل في حوارة، إضافة إلى حرق جزئي لـ9 منازل، وإحراق منزلين قيد الإنشاء، وكذلك خلفت موجة الاعتداءات إحراق 27 سيارة قانونية، وكذلك أدت هذه الاعتداءات إلى تحطيم زجاج 36 منزلا وتحطيم 10 مركبات.



وأشار إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 271 اعتداء، تخللها محاولتهم إنشاء 5 بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة.



وأصدرت سلطات الاحتلال في شباط الماضي، 66 إخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، تراوحت بين إخطارات للهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، وإخلاء بحجة التدريبات، تركزت معظمها في محافظة جنين بـ31 إخطارا، وسلفيت بــ9 إخطارات.



بترا