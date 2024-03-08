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الجمعة، 08-03-2024 09:30 ص

9 شهداء بغارة استهدفت منزلا بدير البلح

شهداء


الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 9 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال.

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وقال إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا غرب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم طفلان.


وأضاف أن خان يونس جنوبي القطاع تشهد القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة في غزة منذ فجر اليوم، دون أن تُعرف حتى الآن المواقع التي يستهدفها القصف.


وأفاد المراسل بأن عشرات العائلات لا تزال محاصرة في منطقتي حمد والقرارة اللتين يحاصرهما الاحتلال ويمنع وصول طواقم الدفاع المدني إليهما.


 




 

 


 

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