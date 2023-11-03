9 شهداء في الضفة في أقل من 24 ساعة

الوكيل الاخباري- استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، تسعة مواطنين فلسطينيين، في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل.



ففي محافظة جنين، استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، أثنان منهم جراء قصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين.



وفي محافظة الخليل، استشهد الشابان: محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب المدينة.



وفي القدس، استشهد الشاب إبراهيم زايد (29 عاما)، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة.



وفي نابلس، استشهد المواطن الفلسطيني عاصم جهاد رمضان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل جنوب غرب نابلس، الأربعاء الماضي.



وبارتقاء الشبان التسعة في جنين ونابلس والقدس والخليل، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ الليلة الماضية إلى 9، ومنذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 143، ومنذ بداية العام الجاري إلى 351 شهيدا.

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