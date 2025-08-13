الأربعاء 2025-08-13 11:50 م
 

أكثر من 200 منظمة أمريكية تشارك في مسيرة من أجل غزة
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:57 م
الوكيل الإخباري-  تعتزم أكثر من 200 منظمة من جميع أنحاء الولايات المتحدة المشاركة في مسيرة من أجل غزة ستقام في مدينة نيويورك يوم السبت 16 أغسطس.اضافة اعلان


ويتوقع المنظمون مشاركة عشرات الآلاف في هذه المسيرة التي تدعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

كما أشار المنظمون إلى أن أحد مطالب المسيرة سيكون توقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون عن دعم إسرائيل.

