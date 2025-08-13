أكثر من 200 منظمة أمريكية تشارك في مسيرة من أجل غزة

ويتوقع المنظمون مشاركة عشرات الآلاف في هذه المسيرة التي تدعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
كما أشار المنظمون إلى أن أحد مطالب المسيرة سيكون توقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون عن دعم إسرائيل.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: إما أن ننتصر أو القضاء علينا
-
استشهاد فلسطيني واعتقال 19 بالضفة الغربية
-
123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم
-
جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة
-
أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب
-
الإغاثة الطبية: تسجيل 300 حالة جلدية في غزة أمس
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
-
قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة