إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت إسبانيا، السبت، عن تقديمها خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

