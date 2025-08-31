الأحد 2025-08-31 01:29 ص
 

إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 31-08-2025 12:54 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إسبانيا، السبت، عن تقديمها خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة (إكس)، إنّ إسبانيا ستدافع عن أهمية هذه الخطة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، مشددا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة.

 
 
