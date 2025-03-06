 
الخميس 2025-03-06 04:24 ص
 

إسرائيل تعتزم فرض سيطرة مباشرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 06-03-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل تعتزم تولي السيطرة الكاملة على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل وتوزع داخل قطاع غزة.

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وأثارت الخطوة قلق وكالات الإغاثة الدولية التي وصفتها بأنها غير قابلة للتنفيذ بالشكل المقترح.

ووفقا لمصادر مطلعة، أبلغت السلطات الإسرائيلية وكالات الإغاثة الأسبوع الماضي بخطة جديدة تقضي بأن تكون نقطة العبور الوحيدة للمساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب شرق القطاع.

وبموجب هذه الخطة، ستخضع جميع الشحنات للفحص الصارم قبل توزيعها من خلال مراكز لوجستية أنشأتها إسرائيل، مع احتمال توفير الأمن من قبل شركات خاصة. كما ستفرض تل أبيب نظام تتبع شامل لجميع عمليات التوزيع، وقد تشترط تدقيقًا أمنيًا مكثفًا لموظفي الإغاثة العاملين في القطاع، وفق ما أفاد به مسؤولون من خمس منظمات إنسانية كبرى ومن الأمم المتحدة.

 
 
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