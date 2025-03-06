إسرائيل تعتزم فرض سيطرة مباشرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل تعتزم تولي السيطرة الكاملة على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل وتوزع داخل قطاع غزة.

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