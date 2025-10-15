إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بعد تسليم حماس جثث أربعة محتجزين

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القرار جاء في إطار التزامات اتفاق وقف إطلاق النار، ويشمل استئناف حركة العبور من وإلى القطاع، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد قرّرت الحكومة الإسرائيلية رفع القيود المفروضة على المعبر بعد تسلّم الجثث، مشيرة إلى أن "حماس" أبدت استعدادها لتسليم رفات محتجزين إضافيين اليوم الأربعاء.
ويُذكر أن الاتفاق ينص على تسليم "حماس" ما مجموعه 28 جثة، ومع تسليم أربع جثث ليلة الثلاثاء، يبقى لدى الحركة 20 جثماناً لم تُسلَّم بعد.
